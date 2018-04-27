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Генерал-полковник: Под командованием американцев НАТО прицеливается к России
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Генерал-полковник: Под командованием американцев НАТО прицеливается к России 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Политика Североатлантического альянса в отношении России будет направлена на сильное сдерживание и содержательный диалог. К такому выводу пришли главы МИД стран НАТО на заседании в Брюсселе. Генсек альянса Йенс Столтенберг также добавил, что Соединенные Штаты не находится в ситуации холодной войны, и американцы, напротив, пытаются «выстроить стратегическое партнерство после холодной».
Президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов считает, что за призывами НАТО к партнерству скрывается истинная цель США — столкнуть европейских членов НАТО с Россией и получить с этого политические дивиденды.
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«Фразы о сдерживании России — это словоблудие. И ничего нового это не несет. Если Столтенберг и другие натовские чиновники не будут читать американский текст, их завтра просто снимут, а они держатся за свои кресла и места. В основе всех санкций и русофобии лежит блок НАТО. Американцы очень заинтересованы во враждебных отношениях между Россией и Европой. Через НАТО они контролируют пытающиеся освободиться от американской «любви» европейские страны. Всеми объединенными вооруженными силами НАТО в Европе всегда командует американский генерал или адмирал. С одной стороны, это попытка удержать Европу под своим контролем, заставить европейцев раскошеливаться на ненужную им военную мощь, а с другой — не допустить улучшения отношений между Европой и Россией. Лучший для американцев вариант — столкновение европейских членов НАТО с Россией. Тогда американцы, как это было в Первую, и во Вторую мировую войну, останутся над схваткой, получив политические дивиденды и экономическую прибыль», — заявил собеседник в эфире НСН.
Ивашов напомнил, что российская сторона с момента создания НАТО в 1949 году неоднократно выступала с предложениями сотрудничества, которые постоянно отвергались. «Мы до Второй мировой войны и после стремились создать в Европе систему коллективной безопасности. Но если начнется процесс сокращения группировок сил, формирования коллективной безопасности в Европе и установления дружественных или хотя бы партнерских отношений, встанет вопрос — а зачем тогда НАТО? Они и так пережили „трудные“ времена, когда распался Варшавский договор, рухнул Советский Союз и по сути некому стало противостоять», — сказал собеседник НСН.
Йенс Столтенберг, выступая в Брюсселе, также подчеркнул необходимость быстро реагировать на появляющиеся вызовы и демонстрировать единство в подходе, передает РИА Новости. Одним из вопросов на встрече министров иностранных дел государств — членов НАТО в столице Бельгии также может стать намерение Украины вступить в организацию.
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