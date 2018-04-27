СМИ Великобритании: Запад сам подкармливает кремлевских клептократов

Химическая атака в Сирии

Французский посол в ОЗХО назвал российскую позицию в отношении произошедшего в Думе «постыдным маскарадом» ( «Гардиан» , 26.04). К нему присоединился его британский коллега, отказавшийся присутствовать на российском брифинге, поскольку считает, что Россия превращает ОЗХО в «театр». Россия отрицает, что Асад осуществил химическую атаку, и называет поддельными все доказательства, представленные ее предполагаемыми свидетелями. Россия и Сирия предъявили собственных свидетелей — врачей, по словам которых пациенты, заявлявшие о применении против них химического оружия, на деле не подвергались его воздействию.

Западные страны намерены воспользоваться механизмом обхода российского вето в ООН на официальное обвинение Асада в химических атаках ( «Индепендент» , 24.04). Для этого девять членов Совета Безопасности должны убедить в своей правоте две трети Генеральной Ассамблеи . Кроме того, страны «Большой семерки» выступили в поддержку авиаударов, нанесенных против сил Асада, отметив их ограниченный масштаб и то, что они были осуществлены только после того, как Запад исчерпал дипломатические средства давления.

Российское вмешательство в западную политику

Министр обороны Великобритании заявил, что Россия представляет для Британии большую угрозу, чем исламисты в Ираке Афганистане («Телеграф», 23.04). В качестве угрозы со стороны России было приведено покушение на Скрипалей и позиция Кремля в Сирии. Ранее выяснилось, что британским войскам не хватает финансирования и рекрутов, и министр назвал «соблазнительным» предложение вернуть военный бюджет Великобритании до размеров времен холодной войны.

Демократическая партия США подала в суд на приближенных Трампа за сговор с Россией в ходе президентских выборов 2016 года (« Файнэншл таймс », 20.04). Хотя сам Трамп не фигурирует в списке обвиняемых, там присутствуют члены его внутреннего круга, включая зятя Джареда Кушнера . По мнению демократов, участники избирательной кампании Трампа сознательно вступили в отношения с российскими властями, чтобы нанести ущерб своим конкурентам.

После того, как Генеральный секретарь ООН сказал о возобновлении холодной войны, «Индепендент» (22.04) задалась вопросом о том, действительно ли это так. По мнению газеты, начиная с 1919 года Россия рассматривает международные отношения как столкновение цивилизаций и не заключает ни с кем постоянных союзов. Однако в значительной мере это обусловлено выраженными предрассудками о русских: Россия не озабочена своей репутацией, поскольку знает, что ее действия не повлияют на отношение к ней Запада.

«Файнэншл таймс» (28.04) обвинила Запад в том, что тот попустительствует российским олигархам и преступности, неразрывно связанной с Кремлем. Хотя Кремль часто называют противником западных демократий, на деле он выигрывает от их существования, отмывая там деньги и наживаясь на рядовых гражданах страны. В качестве иллюстрации подобного попустительства автор указал на то, как равнодушно отнеслись британские власти к череде подозрительных смертей среди российских эмигрантов в Великобритании, списав их на самоубийства и несчастные случаи. Кроме того, Британия сквозь пальцы смотрит на источник богатств олигархов, которые те держат в Лондоне.

Антироссийские санкции

После того, как представитель США в ООН Никки Хейли публично объявила о намерении Вашингтона ввести новые антироссийские санкции, Трамп передумал и сообщил России об их отмене («Индепендет», 20.04). Этим он поставил Хейли в неудобное положение, — она говорила, что новые санкции станут для Путина «мощным сигналом», однако в итоге их свернули.

Более ранние санкции США против России привели к скачку цен на нефть и аллюминий, — в связи с мерами против российского «Русала» европейские промышленники обеспокоились сокращением поставок металла («Телеграф», 19.04). Схожая проблема возникла в отношении никеля из-за возможных санкций против « Норильского никеля ». Немецкие деловые круги предупредили, что американские санкции окажут на европейскую индустрию губительное воздействие.

Последние американские санкции нанесли России куда большей ущерб, чем предыдущие, поскольку направлены не только против российских олигархов, но и против их партнеров на Западе. Это продемонстрировало уникальное положение США и то, насколько экономическое влияние Вашингтона превосходит таковое у его противников («Индепендент», 19.04).

«Гардиан» (26.04) назвала право на тайну переписки в интернете неотъемлемым, и выразила мнение, что, несмотря на недостатки анонимности — ею пользуются преступники, террористы, и организаторы кампаний анонимной травли в социальных сетях, — она предпочтительнее постоянной слежки со стороны государства. Те, кто способен на такую слежку, получают слишком большую власть, которую могут употребить не по назначению, — именно этим обусловлена возросшая неприязнь западного населения к «Фейсбуку», «Твиттеру» и прочим социальным сетям, чье руководство подозревается в сборе информации о своих пользователях. По той же причине проблемой является стремление России заблокировать «Телеграм», считающийся безопасным средством переписки.

По мнению «Индепендент» (22.04), Россия стремится скопировать политику Китая в отношении интернета, а в процессе рушит рунет. Газета считает, что российские власти недооценили сложности, с которыми им предстояло столкнуться в попытке заблокировать «Телеграм». В итоге они нанесли масштабный ущерб российскому бизнесу и продемонстрировали недостаток профессионализма, а заодно готовность зайти настолько далеко, насколько этого потребует их стремление получить полный контроль над российским интернет-пространством.

Россия и армянские протесты

Россия не стала вмешиваться в противостояние между армянскими властями и оппозицией, тем самым исключив повтор российской интервенции на Украине («Гардиан», 26.04). Вместо этого Кремль призвал стороны к диалогу. Глава оппозиционного движения Никол Пашинян объяснил это тем, что армянские протесты являются сугубо внутренним делом Армении и не связаны с ее внешней политикой в отношении России или США.