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Меркель призвала ограничить влияния Ирана в Сирии и Ливане
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Меркель призвала ограничить влияния Ирана в Сирии и Ливане 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
БЕРЛИН, 27 апр — РИА Новости. Роль Ирана в Сирии и Ливане вызывает большую озабоченность, это влияние нужно ограничить, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне.
"Факт, что Иран оказывает влияние в Сирии, а также в Ливане вызывает у нас глубокую озабоченность, мы должны добиться здесь ограничения влияния", — сказала Меркель, трансляцию пресс-конференции в прямом эфире ведет телеканал n-tv.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»>>
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