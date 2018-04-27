Меркель призвала ограничить влияния Ирана в Сирии и Ливане

"Факт, что Иран оказывает влияние в Сирии, а также в Ливане вызывает у нас глубокую озабоченность, мы должны добиться здесь ограничения влияния", — сказала Меркель, трансляцию пресс-конференции в прямом эфире ведет телеканал n-tv.

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