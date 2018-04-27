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Трамп не исключил, что лично поедет на открытие посольства США в Иерусалиме
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Трамп не исключил, что лично поедет на открытие посольства США в Иерусалиме 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: ТАСС
ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему рассматривает возможность посетить Израиль и принять участие в церемонии открытия американского посольства в Иерусалиме.
"Я могу поехать. Оно (посольство) скоро будет открыто", — заявил Трамп на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Он напомнил, что обещание перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим давали многие американские президенты, но они так и не были исполнены.
Во вторник израильский министр по делам Иерусалима и культурного наследия Зеев Элькин сообщил РИА Новости, что советник и зять президента США Джаред Кушнер вместе с министром финансов Стивеном Мнучиным приедут 14 мая в Иерусалим на торжественное открытие в городе американского посольства.
Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое сейчас расположено в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим ожидается 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.
Израиль называет Иерусалим своей «единой и неделимой» столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, с которым до конца прошлого года были солидарны США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами.
Один из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как «отдельную единицу» (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением ООН.
Еще один документ на эту тему, резолюция СБ ООН 478 от 1980 года, «порицает» Израиль за принятие основного закона о столичном статусе всего Иерусалима и призывает государства вывести свои дипломатические миссии из города.
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