Трамп не исключил, что лично поедет на открытие посольства США в Иерусалиме

Ангелой Меркель. "Я могу поехать. Оно (посольство) скоро будет открыто", — заявил Трамп на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером ФРГ

Он напомнил, что обещание перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим давали многие американские президенты, но они так и не были исполнены.

Во вторник израильский министр по делам Иерусалима и культурного наследия Зеев Элькин сообщил РИА Новости, что советник и зять президента США Джаред Кушнер вместе с министром финансов Стивеном Мнучиным приедут 14 мая в Иерусалим на торжественное открытие в городе американского посольства.

Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое сейчас расположено в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим ожидается 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.

Израиль называет Иерусалим своей «единой и неделимой» столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, с которым до конца прошлого года были солидарны США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами.

Один из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как «отдельную единицу» (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением ООН