РФ обвинила Британию в лицемерии из-за Сирии

Представитель посольства России в Лондоне, комментируя РИА Новости последние заявления постпреда Великобритании при ОЗХО в адрес РФ, заявил, что лицемерие Питера Уилсона не знает границ.

Уилсон ранее заявил, что, проводя брифинг с участием свидетелей событий в сирийском городе Дума, Россия пытается подорвать работу организации. Проигнорировав брифинг, Уилсон назвал мероприятие "трюком", подчеркнув, что генеральный директор ОЗХО не поддержал его проведение.

"Лицемерие британского представителя не имеет границ. Сразу после химического инцидента в Думе 7 апреля Россия потребовала срочного проведения расследования экспертами этой организации. Москва всегда настаивала, что ОЗХО должна играть центральную роль в расследовании использования химоружия. Мы убеждены в том, что только истинно независимое расследование может дать ответ на вопрос о том, что именно случилось в этом сирийском городе", — отметил представитель посольства.

Великобритания, однако, пошла по другому пути, считает собеседник агентства.

"Лондон проигнорировал процедуры ОЗХО. На основе более чем сомнительных "свидетельств", в основном, не поддающихся проверке сообщений в социальных медиа, Великобритания, США и Франция обвинили сирийские власти в применении химоружия против собственного народа. Более того, эти же три страны осуществили военные удары против независимого государства, нарушив фундаментальные принципы международного законодательства", — отметил представитель посольства.

"Логика позиции Великобритании абсурдна. Великобритания заявляет, что представление реальных свидетелей — это трюк, но тогда как мы назовем видео, сделанное поддерживаемыми Великобританией "белыми касками", в которых эти же ничего не подозревавшие люди изображены как жертвы несуществующей химической атаки? Похоже, что Лондон настолько одержим "фейками" и ложью, что любая правда выглядит для него как пропаганда", — считает представитель посольства.

Россия в четверг организовала брифинг для постпредов при ОЗХО с участием свидетелей постановки химической атаки в сирийской Думе. Участие во встрече принимали 17 человек, ставших свидетелями событий в Думе. Среди них — семья с тремя детьми, включая 11-летнего мальчика Хасана Диаба, который рассказал о том, как его поливали водой после предполагаемой химатаки.

США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.