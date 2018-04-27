Авторы доклада в конгрессе не могут смириться с ролью России, заявили в ОП

Ранее комитет по разведке палаты представителей конгресса США опубликовал доклад, в котором обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы с 2015 года. По мнению политиков, это вмешательство продолжится, и РФ, как они считают, использует также кибератаки и государственные СМИ. При этом авторы доклада подтвердили, что между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией не было никакого сговора.

"Президентство Трампа длится уже более года, а конгресс все продолжает гнуть свою линию о том, что Россия вмешивалась в выборы США. Такое ощущение, что в их политическом пространстве больше нет никаких проблем. Всё пытаются отвлечь собственных граждан от внутренних трудностей внешним врагом. Ну, и вдобавок сумасшедшая русофобия застилает глаза, никак не может элита Штатов смириться с тем, что Россия продолжает играть важнейшую роль на мировой арене", — заявила Сутормина.

По ее мнению, за то время, что сенаторы посвящают России, можно было провести не один и не два серьезных объективных расследования и убедиться, что Россия «ни при чем». Однако это им невыгодно, считает Сутормина.

"Показать своему народу, что мы ошиблись, тратили ваши налоги не на то, что надо, — для них страшно и позорно. Но вскоре, на мой взгляд, американским гражданам это надоест, и они обязательно поднимут вопрос, почему элита занимается не тем. Интересно, что подобными вещами они создают дополнительную рекламу нашей стране", — отметила собеседница агентства.

"Уверена, что больше американцев захотят узнать, что за всемогущая страна такая Россия, которую боится Вашингтон. Начнут изучать нас и узнают, что мы вовсе не такие, как нас малюют", — добавила Сутормина.