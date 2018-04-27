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В докладе конгресса нет свидетельств «вмешательства России», заявил депутат
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В докладе конгресса нет свидетельств «вмешательства России», заявил депутат 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Разумных свидетельств и подтверждений «вмешательства РФ» в выборы президента США авторы доклада американского конгресса не привели, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя опубликованный в пятницу документ.
Ранее комитет по разведке палаты представителей конгресса США опубликовал доклад, согласно положениям которого Россия с 2015 года якобы вела операции по влиянию на выборы в этой стране с помощью кибератак, соцсетей, посредников и государственных СМИ. При этом авторы документа не нашли свидетельств «сговора» между штабом Дональда Трампа и Россией.
"Никаких разумных свидетельств и подтверждений вмешательства России в выборы президента США, как всегда, никто не привел, что уже не вызывает удивления. Только оскорбительные для независимых RT и Sputnik ярлыки типа «медиапропаганда», необоснованные возгласы в адрес нашей страны о псевдоподрыве «западных демократий» и явное разочарование в отсутствии «сговора» между предвыборным штабом Дональда Трампа и Кремлем", — сказал РИА Новости Железняк.
Парламентарий считает, что каждая следующая подготовка к электоральному циклу в США будет сопровождаться новой волной антироссийской истерии, для которой не требуются никакие доказательства, только громкие абсурдные заявления и голословные обвинения.
Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела и попытках повлиять на выборы в разных странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения «абсолютно голословными».
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