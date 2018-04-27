В докладе конгресса нет свидетельств «вмешательства России», заявил депутат

Ранее комитет по разведке палаты представителей конгресса США опубликовал доклад, согласно положениям которого Россия с 2015 года якобы вела операции по влиянию на выборы в этой стране с помощью кибератак, соцсетей, посредников и государственных СМИ. При этом авторы документа не нашли свидетельств «сговора» между штабом Дональда Трампа и Россией.

"Никаких разумных свидетельств и подтверждений вмешательства России в выборы президента США, как всегда, никто не привел, что уже не вызывает удивления. Только оскорбительные для независимых RT и Sputnik ярлыки типа «медиапропаганда», необоснованные возгласы в адрес нашей страны о псевдоподрыве «западных демократий» и явное разочарование в отсутствии «сговора» между предвыборным штабом Дональда Трампа и Кремлем", — сказал РИА Новости Железняк.

Парламентарий считает, что каждая следующая подготовка к электоральному циклу в США будет сопровождаться новой волной антироссийской истерии, для которой не требуются никакие доказательства, только громкие абсурдные заявления и голословные обвинения.