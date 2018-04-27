Посольство России: Британское образование теряет привлекательность для россиян

Посольство России в Лондоне прокомментировало информацию о значительном сокращении числа учеников-россиян в британских частных школах за последние два года.

«Действительно, обнародованные Советом независимых школ цифры обращают на себя внимание. На фоне ухудшившихся отношений между двумя странами, развязанной здесь антироссийской кампании британское частное образование теряет свою привлекательность для россиян. Они опасаются, что приехавшие из России дети окажутся в недружелюбной среде, и эти опасения вполне объяснимы», — заявили в пресс-службе посольства.

В сообщении диппредставительства говорится, что свою роль сыграла блокировка Британией соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании. По мнению дипломатов, это является для российских семей важным фактором при выборе места обучения детей.

«От тех же, кто продолжает обучение в английских школах, доходит информация о различных политизированных опросах и антироссийских высказываниях педагогов — это никак не делает обучение более комфортным. Таким образом, неразумная политика правительства консерваторов отрицательно сказывается на положении британского же образовательного сектора, и так подсчитывающего предстоящие в связи с Brexit убытки», — добавили в посольстве.

В начале апреля министр культуры Владимир Мединский заявил, что Россия отказалась сворачивать программы культурного обмена с Британией.