США освободили резиденцию генконсула в Санкт-Петербурге

Об этом «Интерфаксу» рассказал информированный источник. По его словам, в здании в Гродненском переулке уже неделю не появляются ни консул, ни его супруга.

В марте США выслали 60 российских дипломатов и объявили о закрытии нашего генконсульства в Сиэтле. Это было сделано на фоне инцидента в Солсбери. Россия в ответ выслала 58 сотрудников американского посольства в Москве и двух работников генерального консульства в Екатеринбурге , а также постановила закрыть генконсульство в Санкт-Петербурге

Как уточняет агентство, к вечеру 31 марта сотрудники петербургской миссии США покинули здание на Фурштатской улице. Исторический особняк в Гродненском переулке, где находится резиденция генконсула, было предписано освободить до 30 апреля.