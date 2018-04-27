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США освободили резиденцию генконсула в Санкт-Петербурге
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США освободили резиденцию генконсула в Санкт-Петербурге 

Говорит Москва 1 час назад
Об этом «Интерфаксу» рассказал информированный источник. По его словам, в здании в Гродненском переулке уже неделю не появляются ни консул, ни его супруга.
В марте США выслали 60 российских дипломатов и объявили о закрытии нашего генконсульства в Сиэтле. Это было сделано на фоне инцидента в Солсбери. Россия в ответ выслала 58 сотрудников американского посольства в Москве и двух работников генерального консульства в Екатеринбурге, а также постановила закрыть генконсульство в Санкт-Петербурге.
Как уточняет агентство, к вечеру 31 марта сотрудники петербургской миссии США покинули здание на Фурштатской улице. Исторический особняк в Гродненском переулке, где находится резиденция генконсула, было предписано освободить до 30 апреля.
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