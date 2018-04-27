Ещё
Посол РФ вновь опроверг слухи о «вмешательстве России» в выборы в Мексике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол РФ вновь опроверг слухи о «вмешательстве России» в выборы в Мексике 

РИА Новости 1 час назад
МЕХИКО, 27 апр — РИА Новости. Посол России в Мексике Эдуард Малоян вновь опроверг данные о «вмешательстве России» в мексиканские президентские выборы 1 июля.
"В СМИ появляются инсинуации, измышления и фантазии, что Москва будет принимать участие в этих выборах. Зачем? Мы будем иметь дело с тем президентом, тем главой города Мехико, которого изберут ваши граждане", — сказал Малоян на презентациях инвестиционных возможностей Москвы в Мехико.
Он также отметил, что, вне зависимости от того, кто станет президентом Мексики по итогам выборов, сотрудничество двух стран будет продолжаться.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».
Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что подтверждающих это фактов нет.
РИА Новости: последние новости
Помпео заявил об угрозе союзникам и партнерам США со стороны России Трамп обвинил демократов в затягивании утверждения Помпео В докладе конгресса нет свидетельств "вмешательства России", заявил депутат
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт29
Дерипаска согласился выполнить условие США273
Трамп раскрыл свое отношение к России98
Майские пенсии доставят по особому графику100
США обратились к России с пожеланием93
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение