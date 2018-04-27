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Сотрудники генконсульства США освободили резиденцию в Санкт‐Петербурге
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Сотрудники генконсульства США освободили резиденцию в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 1 час назад
Представители генконсульства США выехали из здания, которое занимали в Санкт‐Петербурге. Россия приняла такое решение в ответ на аналогичные действия Запада, сообщил сайт «Русская планета».
Консул и его супруга также оставили резиденцию в  Санкт-Петербурге, сообщил «Интерфакс». Здание находится под контролем сотрудников российского охранного предприятия.
Россия предприняла аналогичные меры после высылки российских дипломатов из ряда стран обратно на родину. Сотрудники консульства США в Санкт‐Петербурге заказали 21 пиццу, чтобы отметить отъезд домой.
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