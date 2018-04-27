Сотрудники генконсульства США освободили резиденцию в Санкт‐Петербурге

Представители генконсульства США выехали из здания, которое занимали в Санкт‐Петербурге. Россия приняла такое решение в ответ на аналогичные действия Запада, сообщил сайт «Русская планета».

Консул и его супруга также оставили резиденцию в Санкт-Петербурге , сообщил «Интерфакс» . Здание находится под контролем сотрудников российского охранного предприятия.

Россия предприняла аналогичные меры после высылки российских дипломатов из ряда стран обратно на родину. Сотрудники консульства США в Санкт‐Петербурге заказали 21 пиццу, чтобы отметить отъезд домой.