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Помпео заявил об угрозе союзникам со стороны России
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Помпео заявил об угрозе союзникам и партнерам США со стороны России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Jim Watson
Участвовавший в заседании глав МИД стран НАТО в Брюсселе новый госсекретарь США Майк Помпео заявил на итоговой пресс-конференции об угрозе со стороны РФ союзникам Вашингтона.
"Россия угрожает союзникам и партнерам", — сказал Помпео, указав на действия РФ на Украине и в Грузии, а также на "агрессивную кампанию" по "подрыву" демократических институтов на Западе.
По словам госсекретаря, позиция США заключается в том, что возвращения к ведению дел с Россией "как обычно" не будет, пока Москва не продемонстрирует ясные изменения в своих действиях в соответствии с международным правом.
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