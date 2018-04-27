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США хотят присоединения России к «демократическому миру», заявил Помпео
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США хотят присоединения России к «демократическому миру», заявил Помпео 

РИА Новости 27 минут назад
БРЮССЕЛЬ, 27 апр — РИА Новости. США хотят, чтобы Россия присоединилась к «демократическому миру» и готовы к этому диалогу, но выбор за Москвой, заявил новый госсекретарь США Майк Помпео.
"Выбор за Владимиром Путиным и русскими. Мы бы хотели, чтобы они вновь присоединились к демократическому миру и вели себя другим образом, чем сегодня. Мы готовы к этому диалогу. Это их выбор, хотят ли они быть частью этого или нет", — сказал он на пресс-конференции.
Помпео отметил, что «российская угроза» обсуждалась на министерской встрече стран НАТО в Брюсселе, страны обязались «работать вместе для нивелирования этих рисков и сдерживать их (РФ — ред.)».
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