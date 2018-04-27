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Косачев прокомментировал доклад конгресса о «вмешательстве России»
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Косачев прокомментировал доклад конгресса о «вмешательстве России» 

РИА Новости 58 минут назад
РИА Новости: Косачев после публикации доклада конгресса о «вмешательстве РФ»: ждать шагов навстречу не стоит, но приостановки новых санкционных волн ожидать можно
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На Украине предложили забрать у России мост в Крым в качестве "контрибуции" США составили список стран, поддерживающих их позицию в Генассамблее ООН Конгресс США рассекретил доклад с обвинениями в адрес России
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