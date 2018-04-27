NewsWeek опубликовал фото Путина‐завоевателя

Фотографию российского лидера Newsweek сопроводил подписью: «Как Кремль пытается разделить и завоевать Европу». При этом лицо президента России искажено выражением властности и ненависти.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает себя ровней Владимиру Путину. Об этом он заявил в интервью французским СМИ.