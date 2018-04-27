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NewsWeek опубликовал фото Путина‐завоевателя
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NewsWeek опубликовал фото Путина‐завоевателя 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Американский журнал Newsweek поместил на обложку свежего печатного номера фотографию президента России Владимира Путина. Главе российского государства посвящена главная статья выпуска, которую журналисты назвали «Новый железный занавес».
Фотографию российского лидера Newsweek сопроводил подписью: «Как Кремль пытается разделить и завоевать Европу». При этом лицо президента России искажено выражением властности и ненависти.
Источник фото: Канал 360tv
Ранее журнал Time впервые за несколько лет не включил российского лидера в традиционный ежегодный список самых влиятельных людей мира. Предыдущие годы Путин входил в этот рейтинг в категории «лидеры». В 2018 году в топ-100 самых влиятельных людей мира оказались другие: представлены президент США Дональд Трамп, британский принц Гарри и его невеста, американская актриса Меган Маркл, президент Франции Эммануэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
Президент Франции Эммануэль Макрон считает себя ровней Владимиру Путину. Об этом он заявил в интервью французским СМИ.
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