Москва, Анкара и Тегеран требовали расследовать сообщения о химатаках в Сирии

По итогам трехсторонней встречи министры «осудили применение химического оружия в Сирии и потребовали, чтобы по факту всех сообщений в этой связи ОЗХО как основной международный компетентный орган, устанавливающий факты применения химического оружия, проводила своевременное и профессиональное расследование в полном соответствии с Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении», отмечается в документе.

Главы МИД также подтвердили приверженность к суверенитету и сохранению территориальной целостности САР, а также целям и принципам Устава ООН . Стороны намерены наращивать «совместные усилия с целью содействия достижению долгосрочного политического урегулирования в Сирии, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН , и посредством использования в полной мере многоуровневых механизмов Астанинского формата».

Турции и По мнению министров иностранных дел трех стран, этот формат продемонстрировал свою эффективность как «единственной международной инициативы, способствовавшей практическому улучшению обстановки в Сирии». Представители России Ирана отметили важность его вклада «в обеспечение реального прогресса в достижении политического урегулирования в Сирии через инклюзивный, свободный, справедливый и прозрачный, ведомый и осуществляемый самими сирийцами процесс, основанный на свободном волеизъявлении сирийского народа и направленный на принятие конституции, пользующейся поддержкой сирийского народа, и проведение свободных и справедливых выборов». В связи с этим три страны намерены чаще проводить регулярные совместные консультации.

При этом подчеркивается важность усилий по деэскалации, поддержанию режима прекращения огня, защите гражданского населения и улучшению гуманитарной ситуации. В связи с этим Россия, Турция и Иран призывают международное сообщество, прежде всего в лице ООН и ее гуманитарных агентств, наращивать помощь Сирии, включая содействие в гуманитарном разминировании, восстановлении объектов жизнеобеспечения и социально-экономической инфраструктуры, сохранении исторического наследия.