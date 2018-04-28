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Москва, Анкара и Тегеран требовали расследовать сообщения о химатаках в Сирии
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Москва, Анкара и Тегеран требовали расследовать сообщения о химатаках в Сирии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
По итогам трехсторонней встречи министры «осудили применение химического оружия в Сирии и потребовали, чтобы по факту всех сообщений в этой связи ОЗХО как основной международный компетентный орган, устанавливающий факты применения химического оружия, проводила своевременное и профессиональное расследование в полном соответствии с Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении», отмечается в документе.
Главы МИД также подтвердили приверженность к суверенитету и сохранению территориальной целостности САР, а также целям и принципам Устава ООН. Стороны намерены наращивать «совместные усилия с целью содействия достижению долгосрочного политического урегулирования в Сирии, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН, и посредством использования в полной мере многоуровневых механизмов Астанинского формата».
По мнению министров иностранных дел трех стран, этот формат продемонстрировал свою эффективность как «единственной международной инициативы, способствовавшей практическому улучшению обстановки в Сирии». Представители России, Турции и Ирана отметили важность его вклада «в обеспечение реального прогресса в достижении политического урегулирования в Сирии через инклюзивный, свободный, справедливый и прозрачный, ведомый и осуществляемый самими сирийцами процесс, основанный на свободном волеизъявлении сирийского народа и направленный на принятие конституции, пользующейся поддержкой сирийского народа, и проведение свободных и справедливых выборов». В связи с этим три страны намерены чаще проводить регулярные совместные консультации.
В документе отмечается, что Москва, Анкара и Тегеран готовы продолжить «сотрудничество в интересах окончательной ликвидации ИГИЛ, »Джабхат ан-Нусры" (запрещены в РФ) и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с "Аль-Каидой" или ИГИЛ, которых признал таковыми Совет Безопасности ООН, в Сирии".
При этом подчеркивается важность усилий по деэскалации, поддержанию режима прекращения огня, защите гражданского населения и улучшению гуманитарной ситуации. В связи с этим Россия, Турция и Иран призывают международное сообщество, прежде всего в лице ООН и ее гуманитарных агентств, наращивать помощь Сирии, включая содействие в гуманитарном разминировании, восстановлении объектов жизнеобеспечения и социально-экономической инфраструктуры, сохранении исторического наследия.
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