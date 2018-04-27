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МИД РФ: Москва и Пекин против провокационных инсценировок применения химоружия в Сирии
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МИД РФ: Москва и Пекин против провокационных инсценировок применения химоружия в Сирии 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и специальный представитель правительства КНР по Сирии Се Сяоянь высказались против провокационных инсценировок применения химоружия в Сирии с целью осуществления силовых акций против Дамаска в обход Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в сообщении МИД РФ в пятницу.
"В ходе обстоятельной беседы было выражено удовлетворение налаженной плотной и эффективной координацией между Москвой и Пекином по тематике урегулирования кризиса в Сирии, — отметили в дипведомстве. — В этом контексте подтверждена единая позиция в плане как абсолютной недопустимости применения химического оружия, так и организации провокаций под этим предлогом с целью осуществления в обход СБ ООН силовых действий против Сирии, грубо нарушающих Устав ООН и разрушающих саму систему международных отношений. При этом подчеркивалась необходимость проведения объективного и транспарентного расследования каждого заслуживающего внимания случая использования химоружия в соответствии с правилами ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия)".
С китайской стороны была высказана поддержка шагов России по информированию международного сообщества об истинном характере провокации с инсценировкой химической атаки в сирийском городе Дума 7 апреля.
По итогам встречи был подтвержден обоюдный настрой на поддержание и развитие эффективного взаимодействия на сирийском направлении на двусторонней основе и на различных международных площадках, включая ООН, БРИКС и ШОС, констатировали в МИД РФ. Была акцентирована приверженность России и Китая скорейшему политическому урегулированию сирийского кризиса в рамках женевского и астанинского процессов на основе резолюции 2254 СБ ООН и с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.
Стороны также подчеркнули важность наращивания усилий по укреплению режима прекращения огня в Сирии, полной ликвидации террористических группировок, признанных таковыми Советом Безопасности ООН, оказанию гуманитарной помощи нуждающимся и содействию в восстановлении на деполитизированной основе сирийской социально-экономической инфраструктуры.
14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совбеза ООН нанесли массированный удар по Сирии. По данным МИД РФ, нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб республиканской гвардии, база противовоздушной обороны, несколько военных аэродромов и армейские склады. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля.
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