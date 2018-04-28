Иран выступает за беспристрастное расследование «химатаки» в Сирии

"Мы всегда осуждали применение химического оружия, независимо от того, кто жертва, кто виновники. Мы считаем, что нужно расследование на земле, оно должно быть беспристрастным, и оно сможет пролить свет на очень сложный вопрос", — сказал Зариф.

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