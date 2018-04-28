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Иран выступает за беспристрастное расследование «химатаки» в Сирии
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Иран выступает за беспристрастное расследование «химатаки» в Сирии 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Тегеран выступает за беспристрастное расследование предполагаемого инцидента с химоружием в Сирии, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече со своим российским и турецким коллегами.
"Мы всегда осуждали применение химического оружия, независимо от того, кто жертва, кто виновники. Мы считаем, что нужно расследование на земле, оно должно быть беспристрастным, и оно сможет пролить свет на очень сложный вопрос", — сказал Зариф.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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