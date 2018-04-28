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Трамп заявил, что спецпрокурора по «российскому делу» не следовало назначать
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Трамп заявил, что спецпрокурора по «российскому делу» не следовало назначать 

RT на русском 12 минут назад
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что спецпрокурор по расследованию «российского вмешательства» Роберт Мюллер никогда не должен был назначаться.
«Комитет по расследованиям выяснил, что не было никакого сговора между Россией и кампанией Трампа. Как я уже говорил, всё это большой обман, выдуманный и профинансированный демократами. Никогда не должно было быть назначения спецпрокурора. Охота на ведьм!» — написал Трамп в Twitter.
Ранее Трамп отреагировал на доклад конгресса США, в котором представлены обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы.
RT на русском: последние новости
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