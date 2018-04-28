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Трамп: спецпрокурора по делу РФ не следовало назначать из-за отсутствия сговора
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Трамп: спецпрокурора по делу РФ не следовало назначать из-за отсутствия сговора 

ТАСС 55 минут назад
Фото: ТАСС
ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет разбирательство, касающееся приписываемого РФ вмешательства в американские выборы, не следовало назначать в связи с отсутствием сговора России и предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа. Соответствующее сообщение сам американский лидер опубликовал в пятницу в Twitter.
"Спецкомитет по разведке установил, что не было никакого сговора между избирательным штабом Трампа и Россией. Как я постоянно говорю, это все один большой обман демократов, основанный на деньгах и лжи. Спецпрокурора никогда не следовало назначать. Охота на ведьм!" — написал он.
Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США в пятницу опубликовал отредактированную спецслужбами копию доклада, составленного по итогам проведенного комитетом расследования утверждений о «вмешательстве России» в президентские выбора 2016 года.
Доклад состоит из нескольких разделов. В одном их них утверждается, что комитет не обнаружил какого-либо «сговора» между предвыборным штабом Дональда Трампа и российскими властями.
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