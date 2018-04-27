Путин пожертвовал на посадку сосен

Путин пожертвовал 104 тыс. рублей на посадку сосен в Иркутском лесничестве

Костин, который в РГО занимается проектом восстановления лесов, рассказал, что на одной из площадок в Иркутском лесничестве недостает 1 тыс. 40 деревьев.

"Уважаемый Владимир Владимирович, если вы не возражаете, то мы посадим эти недостающие деревья от вашего имени, — сказал банкир. — Но для этого нам нужна ваша команда, чтобы списать с вашего счета в банке ВТБ 104 тыс. рублей, потому что каждое дерево стоит 100 рублей".

"Конечно, не возражаю", — ответил президент.

В ответ Костин продемонстрировал главе государства сертификат, подтверждающий его взнос, и точные координаты места, где сосны будут расти.

Минутой позже глава банка встал со своего места и направился к президенту, чтобы передать ему сертификат. "За деньгами уже идет, — с улыбкой прокомментировал Путин. — Страшные люди эти банкиры".