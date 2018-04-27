Ещё
Путин пожертвовал на посадку сосен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин пожертвовал 104 тыс. рублей на посадку сосен в Иркутском лесничестве 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин пожертвовал 104 тыс. рублей на посадку сосен в Иркутском лесничестве. Такое решение он принял в ответ на соответствующую просьбу главы ВТБ Андрея Костина на заседании попечительского совета Русского географического общества.
Костин, который в РГО занимается проектом восстановления лесов, рассказал, что на одной из площадок в Иркутском лесничестве недостает 1 тыс. 40 деревьев.
"Уважаемый Владимир Владимирович, если вы не возражаете, то мы посадим эти недостающие деревья от вашего имени, — сказал банкир. — Но для этого нам нужна ваша команда, чтобы списать с вашего счета в банке ВТБ 104 тыс. рублей, потому что каждое дерево стоит 100 рублей".
"Конечно, не возражаю", — ответил президент.
В ответ Костин продемонстрировал главе государства сертификат, подтверждающий его взнос, и точные координаты места, где сосны будут расти.
Минутой позже глава банка встал со своего места и направился к президенту, чтобы передать ему сертификат. "За деньгами уже идет, — с улыбкой прокомментировал Путин. — Страшные люди эти банкиры".
ТАСС: последние новости
США назвали своих главных союзников и оппонентов в Генеральной Ассамблее ООН Путин призвал не искажать географическую правду удалением с карты мира русских топонимов Путин заявил, что России нужен технологический прорыв
Комментарии4  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин поблагодарил россиян за понимание206
Умер Геннадий Печников4
На Украине захотели забрать Крымский мост263
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине337
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН62
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение