«Завоевывающий Европу» Путин попал на обложку журнала

Американский журнал Newsweek поместил на обложку свежего номера президента России Владимира Путина . Главе государства посвящена главная статья выпуска под названием «Новый железный занавес».

newsweek.com

Снимок Путина Newsweek сопроводил подписью «Как Кремль пытается разделить и завоевать Европу».

В апреле журнал Time впервые за несколько лет не включил российского лидера в традиционный ежегодный список самых влиятельных людей мира. Предыдущие четыре года Путин входил в этот рейтинг в категории «лидеры».

На обложке апрельского Time президент России

предстал в образе царя. В том же месяце британский The Spectator проиллюстрировал обложку карикатурой с голым торсом Путина.