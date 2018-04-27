Ещё
«Завоевывающий Европу» Путин попал на обложку журнала
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Завоевывающий Европу» Путин попал на обложку журнала 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: Reuters
Американский журнал Newsweek поместил на обложку свежего номера президента России Владимира Путина. Главе государства посвящена главная статья выпуска под названием «Новый железный занавес».
≥≥ Путин поблагодарил россиян за понимание
newsweek.com
Снимок Путина Newsweek сопроводил подписью «Как Кремль пытается разделить и завоевать Европу».
В апреле журнал Time впервые за несколько лет не включил российского лидера в традиционный ежегодный список самых влиятельных людей мира. Предыдущие четыре года Путин входил в этот рейтинг в категории «лидеры».
На обложке апрельского Time президент России
предстал в образе царя. В том же месяце британский The Spectator проиллюстрировал обложку карикатурой с голым торсом Путина.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин поблагодарил россиян за понимание206
Умер Геннадий Печников4
На Украине захотели забрать Крымский мост263
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине337
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН62
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение