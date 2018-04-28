США предъявили России новое обвинение

США включили РФ в список самых злостных нарушителей прав на интеллектуальную собственность

Украину, США внесли Россию Китай и даже свою союзницу Канаду в список стран, в которых якобы сильнее всего нарушаются права на американскую интеллектуальную собственность. Об этом сообщила в пятницу на специальном брифинге для журналистов сотрудник аппарата представителя США на торговых переговорах.

По ее словам, перечень таких государств прилагается к очередному ежегодному докладу о соблюдении прав на интеллектуальную собственность США в мире, подготовленному аппаратом представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера.

"В текущем году мы выявили в докладе иностранные государства, которые не обеспечивают адекватную и эффективную защиту

прав на интеллектуальную собственность США. При этом критически важное внимание уделяется странам с наиболее сложными, давно существующими или ухудшающимися условиями, которые касаются прав на интеллектуальную собственность. В приоритетный надзорный список мы включили 12 государств: Алжир, Аргентину, Венесуэлу, Индию, Индонезию, Канаду, Китай, Колумбию, Кувейт, Россию, Украину и Чили", — сообщила ведущая брифинга.

Кроме того, добавила она, список стран, в которых права на интеллектуальную собственность США соблюдаются лучше, чем в перечисленных, но все равно вызывает тревогу, состоит из еще 24 позиций.