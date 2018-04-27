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Трамп не считает, что лидер КНДР «играет», говоря о денуклеаризации
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Трамп не считает, что лидер КНДР «играет», говоря о денуклеаризации 

РИА Новости 20 минут назад
ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на успех переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном и не думает, что тот «играет».
"Надеюсь, у нас будет большой успех. Посмотрим, что будет", — сказал Трамп журналистам в Белом доме перед началом переговоров с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
"Не думаю, что он играет. Это так не выглядит… Мы не собираемся играть, мы, надеюсь, достигнем соглашения. Но если нет, то и отлично", — добавил глава государства, повторив, что в таком случае американская сторона выйдет из переговоров.
Он также позитивно отозвался о событиях, которые произошли в последние 24 часа, имея в виду межкорейский саммит. При этом Трамп сообщил, что США находятся в тесном контакте и с Северной, и с Южной Кореей.
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