Ещё
Макрон начал выступать в конгрессе США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Макрон начал выступать в конгрессе США 

Газета.Ru 25 апреля 2018
Фото: Reuters
Французский президент Эммануэль Макрон начал выступать в американском конгрессе. Его выступление транслирует ABC News.
Сначала в зале появилась супруга французского лидера Брижит Макрон, которую встретили аплодисментами. Затем в зале появился сам Макрон, который пожал руки многим конгрессменам по дороге на трибуну. Ему также аплодировали. Кроме того, в его адрес раздавались приветственные крики. Французский лидер обратился к присутствующим на английском.
Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон прибыл в США. Визит президента Франции продлится три дня, Макрон намерен обсудить с Дональдом Трампом двусторонние отношения, вопросы безопасности и торговли.
Накануне Трамп и Макрон посадили дуб неподалеку от Белого дома. Кроме того, Трамп на встрече с Макроном указал на перхоть на плече своего коллеги и, смеясь, стряхнул ее.
Газета.Ru: последние новости
США разделили страны ООН на своих и чужих Путин поручил создать новый географический атлас мира Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Геннадий Печников7
На Украине захотели забрать Крымский мост384
«Завоевывающий Европу» Путин попал на обложку журнала126
Путин поблагодарил россиян за понимание263
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине387
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение