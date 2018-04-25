Макрон начал выступать в конгрессе США

Сначала в зале появилась супруга французского лидера Брижит Макрон , которую встретили аплодисментами. Затем в зале появился сам Макрон, который пожал руки многим конгрессменам по дороге на трибуну. Ему также аплодировали. Кроме того, в его адрес раздавались приветственные крики. Французский лидер обратился к присутствующим на английском.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон прибыл в США . Визит президента Франции продлится три дня, Макрон намерен обсудить с Дональдом Трампом двусторонние отношения, вопросы безопасности и торговли.

Накануне Трамп и Макрон посадили дуб неподалеку от Белого дома. Кроме того, Трамп на встрече с Макроном указал на перхоть на плече своего коллеги и, смеясь, стряхнул ее.