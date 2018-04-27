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Конгресс США обвинил российских хакеров и СМИ во вмешательстве в выборы
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Конгресс США обвинил российских хакеров и СМИ во вмешательстве в выборы 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Конгресс США в рассекреченной части доклада озвучил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы при помощи сетевых атак, активности в соцсетях, действий посредников и государственных СМИ, передаёт РИА «Новости».
«Российская кампания по активным мерам против США была многосторонней. Она использовала кибератаки, скрытые платформы, социальные сети, посредников и государственные СМИ», — отмечается в докладе конгрессменов.
Агентство «Россия сегодня», Sputnik, телеканал RT и издание Russia Beyond the Headlines в документе названы «частью российского аппарата медиапропаганды», который, как полагают конгрессмены, использовался для вмешательства в американские выборы в ноябре 2016 года.
Представители России неоднократно опровергали обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».
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