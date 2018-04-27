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Путин поблагодарил россиян за понимание
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Путин поблагодарил россиян за понимание 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин выразил благодарность россиянам за то, что они отнеслись с пониманием к введению ответных санкций в отношении зарубежных стран.
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«Надо поблагодарить граждан страны, которые в целом с пониманием отнеслись к тому, что на первом этапе, когда мы в ответ на неправовые действия некоторых наших партнеров — так называемые санкции — ввели ограничения на поставки сельхозпродукции из зарубежных стран», — передает ТАСС слова президента, сказанные на встрече с членами Совета законодателей в Санкт-Петербурге.
Путин отметил, что власти понимали неизбежность роста цен на продукты питания в целом.
«Понимая это, мы поддержали наше сельское хозяйство, и ситуация нормализуется: и сельское хозяйство развивается, и товарный рынок наполняется, и цены стабилизировались в конечном итоге на протяжении двух-трех лет», — сказал он, отметив, что аграрии теперь «мечтают, чтобы никаких отмен не было с нашей стороны».
В мае 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия стала импортировать в 1,7 раза меньше продовольствия за три года, собственное производство в аграрном секторе увеличивается.
Напомним, в августе 2014 года Россия ввела полный запрет на поставки говядины, свинины, фруктов, птицы, сыров и молока из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии, которые ранее ввели санкции против России.
Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, как Россия стала зарабатывать благодаря продуктовому импортозамещению.
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