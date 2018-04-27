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Помощники Трампа не участвовали во взломе и публикации данных Клинтон
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Помощники Трампа не участвовали во взломе и публикации данных Клинтон 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Помощники Дональда Трампа не участвовали во взломе и публикации данных Хиллари Клинтон, говорится в полной версии рассекреченного доклада комитета по разведке палаты представителей США, распространенной в пятницу.
"Нет никаких данных, чтобы помощники Трампа участвовали в краже или публикации электронных писем штаба Клинтон, хотя помощники Трампа многократно и неосмотрительно контактировали с WikiLeaks", — говорится в докладе.
Спецслужбы США обвиняли Россию во взломе серверов Национального комитета Демократической партии с последующей публикацией их содержания на сайте WikiLeaks. Россия, как и WikiLeaks, это отрицает.
Россия также отрицает обвинения США во вмешательстве в выборы. И Кремль, и Белый дом отрицают какой-либо «сговор».
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