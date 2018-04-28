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В Кремле надеются, что американцы прочитают доклад Конгресса о якобы вмешательстве РФ
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В Кремле надеются, что американцы прочитают доклад Конгресса о якобы вмешательстве РФ
ТАСС
25 минут назад
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Фото:
РИА Новости
В Кремле надеются, что сами американцы прочитают доклад
Конгресса США
о якобы российском вмешательстве, «они будут изумлены» — Песков.
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