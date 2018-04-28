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В Кремле надеются, что американцы прочитают доклад Конгресса о якобы вмешательстве РФ
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В Кремле надеются, что американцы прочитают доклад Конгресса о якобы вмешательстве РФ 

ТАСС 25 минут назад
Фото: РИА Новости
В Кремле надеются, что сами американцы прочитают доклад Конгресса США о якобы российском вмешательстве, «они будут изумлены» — Песков.
ТАСС: последние новости
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