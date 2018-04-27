Доклад конгресса критикует власти за медленный ответ на «вмешательство РФ»

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости . Комитет палаты представителей США критикует власти за медленную реакцию на предполагаемое «вмешательство России » в выборы, говорится в полной версии рассекреченного доклада комитета, распространенной в пятницу.

"Ответ американского правительства на активные меры России в ходе выборов 2016 года был медленным и непоследовательным", — говорится в докладе.

"Со многими, вероятно, даже с большинством из известных жертв России ФБР никогда не связывалось", — отмечают в документе. Под «жертвами» понимают американцев, которых предположительно могли использовать для «вмешательства».

Кроме того, комитет критикует власти штатов, которые не захотели сотрудничать в вопросе безопасности выборов с министерством внутренней безопасности. В частности, системы, которые используются для голосования, признаны «неадекватными и уязвимыми».

Россия отрицает обвинения США во вмешательстве в выборы. И Кремль, и Белый дом отрицают какой-либо «сговор».