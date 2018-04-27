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Комитет по разведке конгресса США обвинил RT во «вмешательстве» в американские выборы
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Комитет по разведке конгресса США обвинил RT во «вмешательстве» в американские выборы 

RT на русском 51 минуту назад
Комитет по разведке палаты представителей конгресса США в рассекреченном докладе по «российскому вмешательству» заявил о попытках телеканала RT оказать влияние на президентские выборы 2016 года.
«Российское правительство использовало RT для продвижения своей кампании по негативному влиянию во время президентских выборов 2016 года в США», — говорится в документе.
Отмечается, что у комитета есть «достаточные доказательства» того, что RT контролируется российскими властями и «этот контроль позволил Кремлю использовать RT для продвижения своей кампании по вмешательству в выборы в 2016 году».
В рассекреченном докладе говорится, что Россия с 2015 года якобы вела кампанию по подрыву президентских выборов США, используя социальные сети, кибератаки и государственные СМИ.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств, о чём свидетельствовали её официальные представители.
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