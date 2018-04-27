Комитет по разведке конгресса США обвинил RT во «вмешательстве» в американские выборы

Комитет по разведке палаты представителей конгресса США в рассекреченном докладе по «российскому вмешательству» заявил о попытках телеканала RT оказать влияние на президентские выборы 2016 года.

Российское правительство использовало RT для продвижения своей кампании по негативному влиянию во время президентских выборов 2016 года в США», — говорится в документе.

Отмечается, что у комитета есть «достаточные доказательства» того, что RT контролируется российскими властями и «этот контроль позволил Кремлю использовать RT для продвижения своей кампании по вмешательству в выборы в 2016 году».

В рассекреченном докладе говорится, что Россия с 2015 года якобы вела кампанию по подрыву президентских выборов США, используя социальные сети, кибератаки и государственные СМИ.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств, о чём свидетельствовали её официальные представители.