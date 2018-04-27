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Путин не смог разобрать свой почерк в заметках
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Путин не смог разобрать свой почерк в заметках 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин признался, что снова не смог разобрать свой почерк в заметках. Об этом он сказал, выступая на заседании Совета законодателей, передает РИА «Новости».
Как сообщается, Путин делал заметки в ходе выступлений сенаторов и депутатов, чтобы затем прокомментировать их. Однако в ответной речи Путину пришлось сделать паузу, так как он не смог разобрать написанное.
"Написал, как курица лапой, сам не могу разобрать. Спешу, очень много интересных предложений", — пошутил президент.
После этого Путин продолжил выступление.
Годом ранее российский президент, слушая доклады бизнесменов на съезде РСПП, также не смог разобрать свой почерк, о чем сообщил собравшимся.
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