Путин не смог разобрать свой почерк в заметках

Президент России Владимир Путин признался, что снова не смог разобрать свой почерк в заметках. Об этом он сказал, выступая на заседании Совета законодателей, передает РИА «Новости»

Как сообщается, Путин делал заметки в ходе выступлений сенаторов и депутатов, чтобы затем прокомментировать их. Однако в ответной речи Путину пришлось сделать паузу, так как он не смог разобрать написанное.

"Написал, как курица лапой, сам не могу разобрать. Спешу, очень много интересных предложений", — пошутил президент.

После этого Путин продолжил выступление.