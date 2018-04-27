Путин прокомментировал изменения в законе «О связи»

Путин прокомментировал изменения закона «О связи»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что изменения закона "О связи", касающиеся малых населенных пунктов, важны, об этом нужно подумать.

В 2014 году в закон "О связи" были внесены поправки, согласно которым в населенных пунктах, где живут от 250 до 500 человек, предусмотрена установка не менее одной точки доступа к интернету.