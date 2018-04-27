Эксперт оценил заявления НАТО о поддержке Лондона по делу Скрипаля

"Заявление не является уникальным. До этого политику ярко выраженной трансатлантической солидарности выражали такие структуры, как G7, принимая точно так же те аргументы и доводы, которые якобы есть у Лондона в отношении дела Скрипаля, хотя на самом деле никакой доказательной базой это не является", — сказал он, передает RT.

По словам эксперта, Запад пытается проводить единую недружественную линию в отношении России . Относительно дела Скрипаля с Лондоном также соглашались различные министерства и ведомства ЕС

Данюк отметил, что в дальнейшем РФ еще услышит подобные нападки со стороны Североатлантического альянса. НАТО, по мнению эксперта, осуществялет ярко выраженную антироссийскую политику.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не сомневается в корректности выводов Лондона по делу Скрипаля.

Великобритании Борис Джонсон. Ранее сообщалось, что страны G7 планируют создать группу, которая изучит действия Москвы . Об этом рассказал глава МИД