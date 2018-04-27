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Эксперт оценил заявления НАТО о поддержке Лондона по делу Скрипаля
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Эксперт оценил заявления НАТО о поддержке Лондона по делу Скрипаля 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по поводу дела Скрипаля оценил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.
"Заявление не является уникальным. До этого политику ярко выраженной трансатлантической солидарности выражали такие структуры, как G7, принимая точно так же те аргументы и доводы, которые якобы есть у Лондона в отношении дела Скрипаля, хотя на самом деле никакой доказательной базой это не является", — сказал он, передает RT.
По словам эксперта, Запад пытается проводить единую недружественную линию в отношении России. Относительно дела Скрипаля с Лондоном также соглашались различные министерства и ведомства ЕС.
Данюк отметил, что в дальнейшем РФ еще услышит подобные нападки со стороны Североатлантического альянса. НАТО, по мнению эксперта, осуществялет ярко выраженную антироссийскую политику.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не сомневается в корректности выводов Лондона по делу Скрипаля.
Ранее сообщалось, что страны G7 планируют создать группу, которая изучит действия Москвы. Об этом рассказал глава МИД Великобритании Борис Джонсон.
4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили химическим веществом в британском Солсбери. Лондон утверждают, что при покушении был использован яд «Новичок», который якобы разработали в России. Москва обвинения категорически опровергает и требует предъявить доказательства.
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