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Китай надеется, что правда вокруг «химатаки» в Думе будет найдена
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Китай надеется, что правда вокруг «химатаки» в Думе будет найдена 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Китай надеется, что правда вокруг якобы применения химоружия в сирийской Думе будет найдена, заявил спецпосланник КНР по Сирии Се Сяоянь.
"Мы призываем к немедленному расследованию, чтобы оно было проведено специальной командой, назначенной ООН. Мы надеемся, что расследование скоро начнется, правда будет найдена", — сказал он на брифинге в Москве.
Он выразил надежду, что виновные будут найдены и наказаны по букве закона.
При этом он добавил, что Китай выступает против любого применения химического оружия кем бы то ни было.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»>>
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