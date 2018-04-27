Толстой ответил на слова Макаревича о россиянах

Напомним, накануне Андрей Макаревич опубликовал сообщение в Facebook, где припомнил Толстому его совет лечиться боярышником и корой дуба вместо американских лекарств.

«А знаете, почему они сошли с ума? Откуда вся эта кора дуба, боярышник, марганцовочка? Изо дня в день они ставили над нами эксперименты по запретительству — и это не вызывало никакой реакции. <…> И у них сорвало крышу от полной вседозволенности. Потому что гражданам в целом на всё насрать. Завтра придумают закон чтобы через одного самим в печки прыгать — побежим дрова собирать», — написал музыкант.

На просьбу НСН прокомментировать заявление Макаревича Петр Толстой заявил, что не собирается спорить с музыкантом и отвечать на его посты в соцсетях.

«Я не хочу вступать в полемику с Макаревичем. Мне кажется, что эта звериная серьезность она никому на пользу не идет. Я не буду комментировать посты Макаревича, мне не кажется это уместным», — сказал он.