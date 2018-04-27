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Толстой ответил на слова Макаревича о россиянах
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Толстой ответил на слова Макаревича о россиянах 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Первый вице-спикер Госдумы Петр Толстой упрекнул лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича в «звериной серьезности» и заявил, что не будет комментировать его слова о вседозволенности властей.
≥≥ Макаревич снова оскорбил россиян
Напомним, накануне Андрей Макаревич опубликовал сообщение в Facebook, где припомнил Толстому его совет лечиться боярышником и корой дуба вместо американских лекарств.
«А знаете, почему они сошли с ума? Откуда вся эта кора дуба, боярышник, марганцовочка? Изо дня в день они ставили над нами эксперименты по запретительству — и это не вызывало никакой реакции. <…> И у них сорвало крышу от полной вседозволенности. Потому что гражданам в целом на всё насрать. Завтра придумают закон чтобы через одного самим в печки прыгать — побежим дрова собирать», — написал музыкант.
На просьбу НСН прокомментировать заявление Макаревича Петр Толстой заявил, что не собирается спорить с музыкантом и отвечать на его посты в соцсетях.
«Я не хочу вступать в полемику с Макаревичем. Мне кажется, что эта звериная серьезность она никому на пользу не идет. Я не буду комментировать посты Макаревича, мне не кажется это уместным», — сказал он.
13 апреля в Госдуму был внесен законопроект о контрмерах на антироссийские санкции США. Он, в частности, предполагает запретить ввоз в РФ из США сельскохозяйственной продукции, лекарств, алкоголя и табака.
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