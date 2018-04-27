В США рассекречен доклад с обвинениями в адрес России

Комитет палаты представителей конгресса США в пятницу распространил рассекреченный доклад по "российскому вмешательству".

Документ на более чем 200 страницах содержит утверждения о том, что Россия с 2015 года вела кампанию по подрыву президентских выборов США. Доклад подписан главой комитета Девином Нюнесом.