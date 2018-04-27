Путин поддержал идею называть улицы в честь российских географов и путешественников 

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу Русского географического общества (РГО) о присваивании улицам названий в честь российских географов и путешественников, сообщил президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества.
«Считаю важным и инициативу РГО присваивать новым улицам российских городов имена наших великих географов и путешественников», — сказал Путин.
По его словам, первой на эту идею откликнулась Москва.
«Рассчитываю, к таким инициативам подключатся и другие регионы России», — добавил Путин.