Ещё
Путин поддержал идею называть улицы в честь российских географов и путешественников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин поддержал идею называть улицы в честь российских географов и путешественников 

Rambler News Service 2 часа назад
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу Русского географического общества (РГО) о присваивании улицам названий в честь российских географов и путешественников, сообщил президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества.
«Считаю важным и инициативу РГО присваивать новым улицам российских городов имена наших великих географов и путешественников», — сказал Путин.
По его словам, первой на эту идею откликнулась Москва.
«Рассчитываю, к таким инициативам подключатся и другие регионы России», — добавил Путин.
Rambler News Service: последние новости
Путин поручил создать новый российский атлас мира Пушков прокомментировал заявление генсека СЕ о возможных мерах против РФ за неуплату взносов Кадыров пригрозил Меркель и Трампу арестом в случае их визита в Чечню
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Геннадий Печников5
Путин поблагодарил россиян за понимание211
На Украине захотели забрать Крымский мост275
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине345
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН64
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение