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Путин посетовал на свой почерк
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Путин посетовал на свой почерк 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин пошутил, что пишет «как курица лапой», так как не смог разобраться в своих записях на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном собрании в Санкт-Петербурге.
«Нарисовал как курица лапой, сам не могу разобрать. Спешил очень», — сказал Путин. Фрагмент видео с этой фразой разместил спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов в своем Twitter.
Отметим, российский президент неоднократно упоминал о своем плохом почерке.
В марте 2017 года Путин с трудом смог прочитать заметки в своем блокноте на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «Я так написал, как курица лапой, сам не могу прочитать. Как в школе», — засмеялся он.
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