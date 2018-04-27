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CША и Турция координируют свои действия на севере Сирии
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CША и Турция координируют свои действия на севере Сирии 

РИА Новости 37 минут назад
БРЮССЕЛЬ, 27 апр — РИА Новости, Александр Шишло. CША и Турция координируют свои действия на севере Сирии, заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"В ходе моего визита в Анкару было определенно заявлено, что США и Турция тесно контактируют относительно того, как можно продвигаться вперед, чтобы в большей степени координировать избежание любых ненужных проблем на севере Сирии", — сказал он журналистам.
При этом Столтенберг признал наличие у членов НАТО разногласий по Сирии. «Мы обсудили некоторые вопросы, по которым между членами НАТО отмечены определенные разногласия, в частности по ситуации на севере Сирии», — сказал генсек НАТО.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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