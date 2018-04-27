Советника губернатора уволили в день назначения

Глава Калининградской области уволил советника через несколько часов после его назначения

"Уволил", — сказал он, заметив, что губернатор не присутствовал на совещании, на котором огласили имя нового советника, так как был на открытии аэропорта Храброво.

Алиханов, комментируя решение об увольнении Симунина, поблагодарил СМИ за внимательность и добавил, что "человек с таким неоднозначным опытом советником моим не будет. А после вот этого инцидента могу сказать, что у нас, наверное, в принципе институт общественных советников нужно будет либо отменить вообще, либо серьезным образом пересмотреть с точки зрения того, кто решения принимает".

Журналисты калининградского интернет-издания "Новый Калининград" провели собственное расследование и выяснили, что Симунин ранее работал в самопровозглашенной Донецкой народной республике заместителем министра топлива и энергетики, а также проходил свидетелем по делу националистической группировки "Боевая организация русских националистов" (БОРН).

"Я этого человека [Симунина] не знаю и с ним не знаком. У нас, как теперь выясняется, советники на общественных началах назначаются аппаратом правительства. Видимо, сотрудники аппарата так некачественно сработали", — добавил Алиханов.

Согласно официальным данным, Леонид Симунин родился в 1981 году, окончил Московский государственный технологический университет, защитил кандидатскую диссертацию по социологии. Последние несколько лет работал председателем совета директоров московской компании "РемЖилСервис".