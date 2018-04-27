Посольство РФ высмеяло реакцию Times на разоблачение химатаки в Думе 

Посольство России в Лондоне поиронизировало над статьей в газете The Times, посвященной разоблачению версии Запада о химической атаке в сирийском городе Дума. В Twitter дипмиссии в пятницу разместили фотографию материала под заголовком «Непристойный маскарад» семьи из Думы".
В статье газета делает акцент на нападках западных дипломатов после организованного Россией брифинга в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с участием сирийской семьи, которая раскрыла детали инсценировки химатаки, опровергающие версию США и их союзников. «Когда нельзя признать, что тебя поймали во лжи, но говорить что-то все-таки надо», — прокомментировало статью посольство России.
Страны Запада на основе данных прессы обвинили президента Башара Асада в использовании химического оружия против мирного населения в Думе 7 апреля и под этим предлогом нанесли ракетный удар по Сирии. Дамаск и Москва указывали на признаки инсценировки этого инцидента.