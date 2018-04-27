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НАТО: у нас нет оснований сомневаться в оценках Лондона по делу Скрипалей
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НАТО: у нас нет оснований сомневаться в оценках Лондона по делу Скрипалей 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в организации не видят оснований сомневаться в выводах Великобритании по делу об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Британия проинформировала нас о своих выводах по инциденту, и у нас нет оснований сомневаться в ее оценках", — подчеркнул Столтенберг.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сообщил, что намерен обсудить международную политику России с представителями НАТО.
"Способность НАТО к быстрому реагированию уже была продемонстрирована быстрым ответом альянса на атаку [экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля] в Солсбери и [предполагаемую химатаку] в Сирии и проявлением солидарности с действиями Великобритании. Такую же поддержку мы встретили от ЕС и G7. Мы должны cохранять темп и привлечь Россию к ответственность за ее безрассудное и дестабилизирующее поведение", — говорится в заявлении.
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