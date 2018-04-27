Джонсон предупредил, что санкции против КНДР останутся в силе 

ЛОНДОН, 27 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон приветствовал итоги исторического саммита лидеров Южной Кореи и КНДР, но обратил внимание на то, что международные санкции против КНДР останутся в силе, пока Пхеньян не сделает конкретные шаги для реализации взятых на себя обязательств. Об этом говорится в распространенном в пятницу коммюнике британского МИД.
"Я приветствую сообщение о том, что две Кореи будут вместе работать над полной, поддающейся проверке и безвозвратной денуклеаризацией Северной Кореи, над улучшением двусторонних связей и уменьшением напряженности на границе", — заявил Джонсон, назвав саммит историческим. «Великобритания будет продолжать работать с нашими международными партнерами над строгим применением существующих санкций до того времени, пока Северная Корея не превратит свои обязательства в конкретные шаги по денуклеаризации», — добавил Джонсон.