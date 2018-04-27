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Путин поблагодарил Совет Федерации и Госдуму за совместную работу
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Путин поблагодарил Совет Федерации и Госдуму за совместную работу 

РИА Новости 26 минут назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Совет Федерации и Госдуму за совместную работу.
"Хотела бы искренне поблагодарить вас за постоянное внимание, поддержку нашей работы и за постоянное внимание к Совету законодателей… У меня есть поручение от всех членов Совета законодателей поздравить вас со столь убедительной победой на выборах", — сказала Матвиенко на встрече президента РФ Владимира Путина с Советом законодателей Российской Федерации при ФС РФ.
"Большое вам спасибо за общую, совместную работу. Благодарю вас", — ответил Путин.
Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей. Инаугурация президента пройдет 7 мая.
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