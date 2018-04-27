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Путин рассчитывает на эффективное взаимодействие парламентариев с новым правительством
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Путин рассчитывает на эффективное взаимодействие парламентариев с новым правительством 

ТАСС 41 минуту назад
Путин рассчитывает, что взаимодействие парламентариев с новым правительством будет эффективным и слаженным.
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