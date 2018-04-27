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В НАТО не сомневаются в выводах Британии по инциденту в Солсбери
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В НАТО не сомневаются в выводах Британии по инциденту в Солсбери 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 27 апр — РИА Новости. У НАТО нет оснований сомневаться в выводах Британии по инциденту в Солсбери, заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг.
В Брюсселе проходит заседание совета министров иностранных дел стран альянса.
"Британия проинформировала нас о своих выводах по инциденту, и у нас нет оснований сомневаться в ее оценках", — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос журналиста, видели ли в НАТО конкретные доказательства предполагаемой причастности РФ или речь идет только о предположениях.
В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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