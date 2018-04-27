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Депутаты Госдумы встретятся с Пашиняном
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Депутаты Госдумы в воскресенье встретятся с лидером протестов в Армении 

РИА Новости 27 апреля 2018
Фото: Sputnik / Асатур Есаянц
Депутаты Госдумы, находящиеся в Ереване с визитом, встретятся в воскресенье с лидером протестов в Армении Николом Пашиняном, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
"Меня попросил о встрече завтра Никол Пашинян… Мне позвонили, сказали, что он просит о встрече завтра в парламенте", — сказал Калашников.
Ранее делегация российских депутатов и сенаторов, которая находится с визитом в Ереване, в субботу встретилась со всеми фракциями Национального собрания (парламента) Армении.
Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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