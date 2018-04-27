Депутаты Госдумы встретятся с Пашиняном

Депутаты Госдумы в воскресенье встретятся с лидером протестов в Армении

"Меня попросил о встрече завтра Никол Пашинян… Мне позвонили, сказали, что он просит о встрече завтра в парламенте", — сказал Калашников.

Ранее делегация российских депутатов и сенаторов, которая находится с визитом в Ереване, в субботу встретилась со всеми фракциями Национального собрания (парламента) Армении.