Лавров: РФ признательна Кипру и другим странам ЕС, посетившим брифинг в ОЗХО

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Россия признательна Кипру и ряду других стран ЕС , направивших своих представителей на брифинг постпредств РФ и Сирии при Организации по запрещению химоружия ( ОЗХО ) по ситуации в сирийском городе Дума

Об этом заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Кипра Никосом Христодулидисом.

"Мы за то, чтобы любые обвинения в применении химоружия где бы то ни было рассматривались на прочной международно-правовой, юридически обязывающей основе, в частности в ОЗХО. В этой связи те обвинения, которые некоторые наши западные коллеги выдвинули в адрес сирийского правительства в связи с якобы примененным им хиоружием 7 апреля в городе Дума, были предметом вчерашнего брифинга в Гааге , который российская и сирийская стороны организовали с участием живых свидетелей тех событий, которые подтвердили их постановочный характер, — отметил Лавров. — Мы признательны тем странам ЕС, среди которых была и Республика Кипр, которые направили своих представителей на этот брифинг".

Министр отметил, что у Москвы и Никосии общая позиция по Сирии: «Необходимо выполнять резолюцию СБ ООН 2254». «Мы рассказали о тех усилиях, которые Россия предпринимает в том числе вместе с Ираном Турцией в рамках астанинского процесса в контексте недавнего проведения Конгресса сирийского национального диалога в Сочи с тем, чтобы создать максимально благоприятные условия для начала выполнения этой резолюции», — продолжил глава российского дипведомства.

Великобритания и "Эти усилия, направленные на начало выполнения решений СБ ООН, были серьезно затруднены в результате неправомерных, нарушающих международное право ударов, которые нанесли США Франция 14 апреля по Сирии под предлогом применения химоружия сирийским правительством", — обратил внимание министр.

Отношения Москвы и Брюсселя и ситуация на Украине

Лавров также отметил, что Уровень отношений между Москвой и Брюсселем не удовлетворяет ни Россию, ни Кипр. «Мы также обсудили целый ряд других вопросов, включая нынешнее состояние отношений между Россией и ЕС, которое ни нас, ни киприотов не удовлетворяет. И мы ценим позицию Никосии в пользу нормализации этой ситуации», — сказал Лавров.

Министр, кроме того, отметил, что Россия призывает Евросоюз оказать влияние на Украину для реализации минских договоренностей. «Мы в очередной раз подтвердили нашу заинтересованность в том, чтобы лидеры Евросоюза, прежде всего Германия и Франция как участники нормандского формата, оказали соответствующее воздействие на киевские власти», — сказал он. Лавров подчеркнул, что Россия не видит другой альтернативы разрешения украинского кризиса, «кроме добросовестного, последовательного выполнения минских договоренностей».

Проблема Кипра

Гарантии Совета Безопасности ООН могли бы стать наиболее эффективными мерами по обеспечению суверенитета и территориальной целостности объединенного Кипра, заявил также Лавров. «Мы отметили на переговорах, что существующую систему внешних гарантий безопасности Кипра считаем устаревшей, не отвечающей современным реалиям и нынешнему международно-правовому статусу Кипра, — обратил внимание глава МИД РФ. — По нашему мнению, наиболее эффективными мерами обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности объединенного Кипра были бы гарантии со стороны СБ ООН».

Российский министр подчеркнул, что «с обеих сторон была подтверждена приверженность сохранению мандата и параметров действия вооруженных сил ООН на Кипре, в том числе в связи с предстоящим летом этого года очередным продлением мандата этой миротворческой операции».

В заключение Лавров подтвердил приверженность России «выполнению всех резолюций СБ ООН, которые были приняты с целью найти выход из затянувшегося [кипрского] конфликта».