Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию

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Удары 14 апреля нанесли большой ущерб урегулированию в Сирии, заявил Лавров 

РИА Новости 50 минут назад
Удары США, Франции и Великобритании по Сирии были нарушением международного права и нанесли серьезный ущерб перспективам урегулирования в стране, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время трехсторонней встречи с коллегами из Турции и Ирана.
"Пока мы с вами вместе создаем, строим, некоторые другие наши коллеги пытаются разрушить результаты совместных конструктивных усилий, не останавливаясь перед нарушениями международного права, каковым была американо-британо-французская акция против Сирии 14 апреля", — заявил российский министр.
"Нанесенные тогда по сирийскому суверенному государству ракетные удары не только серьезно обострили обстановку в стране и на международной арене, но и нанесли существенный вред перспективам скорейшего продвижения по пути мирного урегулирования", — добавил он.
США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
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