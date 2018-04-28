Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию

Удары 14 апреля нанесли большой ущерб урегулированию в Сирии, заявил Лавров

"Пока мы с вами вместе создаем, строим, некоторые другие наши коллеги пытаются разрушить результаты совместных конструктивных усилий, не останавливаясь перед нарушениями международного права, каковым была американо-британо-французская акция против Сирии 14 апреля", — заявил российский министр.

"Нанесенные тогда по сирийскому суверенному государству ракетные удары не только серьезно обострили обстановку в стране и на международной арене, но и нанесли существенный вред перспективам скорейшего продвижения по пути мирного урегулирования", — добавил он.